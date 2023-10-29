إيفرتون يضاعف جراح ويستهام في الدوري الإنجليزي

ضاعف إيفرتون من معاناة مضيفه إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وتقمص دومينيك كالفيرت ليوين دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 51.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر، علما بأن هذا هو الانتصار الثالث الذي يحققه في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد و6 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات وتعادلين، عند 14 نقطة في المركز التاسع.

يُذكر أن ويستهام حقق فوزا وحيدا فقط خلال لقاءاته الستة الأخيرة في البطولة العريقة.

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