ليفربول يقسو على نوتينغهام فورست بثلاثية ويحتل المركز الثالث بالدوري الإنجليزي مؤقتاً



واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 / صفر على ضيفه نوتينغهام فورست، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز إيفرتون على مضيفه ويستهام يونايتد 1 / صفر، وأستون فيلا على ضيفه لوتون تاون 3 / 1، فيما تعادل برايتون مع ضيفه فولهام 1 / 1.

وعلى ملعب (آنفيلد)، معقل ليفربول، افتتح البرتغالي ديوجو جوتا التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله الأوروجواياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الألماني يورجن كلوب 2 / صفر.

وواصل ليفربول سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف صلاح الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، ليواصل التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي.

وكان صلاح أحرز هدفين في مرمى كل من برايتون وإيفرتون في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، قبل أن يضيف هدفا في شباك تولوز الفرنسي ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين خلال الموسم الحالي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير، فيما يتربع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي على الصدارة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم بالبطولة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد نوتينغهام، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

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