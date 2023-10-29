كأس نائب رئيس الدولة بداية قوية لطائرة شباب الأهلي

عادت طائرة شباب الأهلي إلى منصات التتويج بفوزها بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد تغلبها على الوصل بنتيجة أشواط 3-2، مساء أول من أمس، في المواجهة الفاصلة على ملعب صالة نادي النصر، بعدما تبادل الفريقان الفوز، كل على أرضه، بنتيجة واحدة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي.

واحتفل لاعبو الفريق الأول للكرة الطائرة بقلعة «فرسان دبي» بأول ألقاب الكرة الطائرة في الموسم الجاري، وأكدوا بأدائهم القوي تطلعهم إلى حصد المزيد من الألقاب هذا الموسم، لتعويض إخفاق الخروج من دون أي ألقاب في الموسم الماضي، بينما أثبت الوصل من خلال أدائه القوي في المواجهات الثلاث للدور النهائي أنه لن يكون منافساً سهلاً، وعزمه على الخروج بأول لقب محلي للطائرة بعد غياب 8 سنوات، عندما توج بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2014-2015.

ومثل شباب الأهلي في مواجهة أول من أمس اللاعبون ماجد خميس، محمد خميس، ماجد صقر، ماجد ثاني، فياكسلاف، راشد مبارك، عدنان إبراهيم، تيري ديلمار، خليفة علي، شعبان عيسى، محمد راضي، حمد يوسف، هيرمانس، شامات، بينما مثل الوصل اللاعبون وليد ثاني، مروان سلطان، سعيد ربيع، هنري عمر، محمد شيخي، لجافتوف، تيم جروزير، عبدالقادري أوبيمي، محمد سلطان، سيف وحيد، محمد عبدالحميد، عامر غلام، وليد ربيع، صلاح علي غريب.

بشرى خير

من جانبه، أكد الفريق محمد أحمد المري، الرئيس المكلف وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، أن طرفي الدور النهائي فائزان بما قدماه من مستويات قوية ومتقاربة خلال المواجهات الثلاث، التي انتهت جميعها بنتيجة واحدة 3-2، وأعرب عن سعادته بحسم «فرسان دبي» أول ألقاب موسم الطائرة في مسابقات الرجال، وهنأ الوصل على أدائه القوي، واستبشر خيراً بمنافسات قوية يشهدها هذا الموسم، على ضوء ما قدم شباب الأهلي والوصل، إلى جانب توقعاته بتكرار فرق ولاعبي شباب الأهلي الوقوف على منصات التتويج، مشيراً إلى أن جميع من في النادي يعملون على قلب رجل واحد، ولذا دائماً ما يكون النادي حاضراً على منصات التتويج في العديد من البطولات التي يشارك فيها.

أداء

بدوره، بارك سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، للفريقين على أدائهما القوي خلال الدور النهائي، وأكد أن مستوى الفريقين في الدور النهائي أسعد جماهير الكرة الطائرة، وزاد من التوقعات برؤية مستويات جيدة خلال الموسم الحالي، بينما تمنى عبدالله الدرمكي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة، انعكاس مستوى الأداء الذي ظهر عليه شباب الأهلي والوصل في الدور النهائي إيجابياً على مسابقات هذا الموسم، وكذلك مستقبل المنتخبات الوطنية. وأضاف أن الأداء في الدور النهائي أعطى مؤشرات إيجابية للمستويات التي يطمح الاتحاد في الوصول إليها، سواء في المسابقات المحلية أو المنتخبات الوطنية.

احتفالية

من جهته، أعرب ماجد ثاني، لاعب شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز بأول ألقاب الموسم الجديد، واعتبره بشرى خير، ودافعاً معنوياً قوياً للاعبي فريقه للسعي إلى تحقيق المزيد من الألقاب في الموسم الجاري، وأشار إلى أن الوصل كان مفاجأة البطولة بما قدمه من مستويات قوية، وحول بها الدور النهائي إلى 3 قمم من الفنيات العالية في الكرة الطائرة، وتوقع ماجد أن يكون الوصل أحد المنافسين الأقوياء على ألقاب البطولات في الموسم الجاري.

في حين أكد ماجد خميس، قائد شباب الأهلي، أن الخبرة لعبت دوراً مهماً في حسم «فرسان دبي» كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وأن المستوى القوي الذي قدمه الوصل أسهم في إنجاح البطولة فنياً وجماهيرياً، ووضح ذلك من الحضور والتفاعل الجماهيري الكبير في المواجهات الثلاث للدور النهائي، وتمنى أن يكون حضور شباب الأهلي دائماً على منصات التتويج في الموسم الجاري، لتعويض الجماهير عن غياب طائرة «فرسان دبي» عن الألقاب في الموسم الماضي.

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