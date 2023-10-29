«عياش» بطلاً لكأس الجاهلي في افتتاح موسم سباقات العين

استهل المهر «عياش» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الموسم الجديد لسباقات المضمار العيناوي 2023-2024 والذي انطلق أول من أمس، على خير نسق، ليتوج بلقب الجاهلي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وركض المهر البالغ من العمر أربع سنوات برشاقة تحت قيادة برناردو بينيرو، وبإشراف ماجد الجهوري، مبتعداً عن ملاحقه المباشر بفارق 2.75 طول، وقاطعاً المسافة في زمن قدره 1:53:17 دقيقة.

تألق

وتألق المهر (جاب مهني) لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وبإشراف عرفان إلهي، وقيادة جيسوس روزاليس، واكتسح منافسيه بفارق 5 أطوال، وبزمن قدره 1:53:82 دقيقة، ليتوج بلقب الهيلي في الشوط الثالث للخيول المبتدئة التي تسابقت لمسافة الميل، وبذلك ودع البطل فئة المبتدئة بفوز مستحق بعد سبع مشاركات له في مسيرته التي انطلقت العام الماضي.

الموسم

وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف دشن موسمه الجديد 2023-2024 أول من أمس بجوائز مالية 505 آلاف درهم، وتألف من سبعة أشواط مثيرة وبحضور محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، المشرف العام على مضمار نادي العين للسباق، ومحمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من عشاق سباقات الخيول.

الشوط الرئيس

ظفر المهر (آر بي موني ميكر) لحمد علي مرشد خميس المرر، وبإشراف حمد المرر وبقيادة كونور بيسلي، بلقب الجيمي في الشوط السابع والرئيس في الحفل الأول، لمسافة السرعة 1000 متر، وبزمن 1:05:79 دقيقة وبفارق 4.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني.

كأس الوثبة

توج المهر (الحبي) لناصر عسكر، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريان كوراتولو، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، وجاء فوز المهر البطل بفارق 1.75 طول عن صاحب المركز الثاني.

ونجح (كاني دو فاوست) لفاتن أحمد وإشراف عادل مشاحي، وتحت قيادة ساندرو بايفا، في الحصول على لقب القطارة بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وبفارق 3.5 أطوال عن أقرب ملاحقيه.

وتوج الجواد (تاج العز) لاسطبلات ابن شهوان للخيول العربية، وبإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة برناردو بينيرو، بلقب المسعودي في الشوط الخامس فيما فاز الجواد (الغربي) لسيف عشير على سليمان المزروعي، وبإشراف أبو بكر داؤود وبقيادة ساندرو بايفا، بلقب زاخر بالشوط السادس ومنح الفوز للفارس.





نجاحات

من جهته، ثمن محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والغولف، الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة، إذ ظل سموه يوفر كل الإمكانات لإنجاح السباقات

موضحاً أن نادي العين بمتابعة وإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ومطر اليبهوني رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، يحرص على تقديم الصورة المتميزة من التنظيم لجميع البطولات، انطلاقاً من دوره المحوري وخبرته الطويلة التي تمتد إلى 14 عاماً في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

وتوقع الناصري، أن يكون الموسم الجديد متميزاً، لأهمية الفعاليات المقررة، وبما يوفره النادي من خيارات متنوعة أمام جماهير وعشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار نادي العين، والفعاليات الأخرى المقررة تزامناً مع عيد الاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز