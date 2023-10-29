منتخب الإمارات لبناء الأجسام يغادر إلى مونديال إسبانيا

تغادر اليوم إلى إسبانيا بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام وفيزيك برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية محمد شاهين الحوسني للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في برشلونة في الفترة من 1- 6 نوفمبر المقبل، وتتكون البعثة من أحمد جوهر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، والمدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، والمصور توفيق ذيب و12 لاعباً هم: ثاني خميس الحمادي (75) كيلوغراماً، وأحمد حسن رستم (80) كيلوغراماً وعبدالله حسن رستم (85) كيلوغراماً، وسعيد غلام درويش (90) كيلوغراماً، وفي فئة الأساتذة (ماستر) يمثل الإمارات خالد بخيت الفلاسي في فئة الأعمار أكبر من 40 سنة، وفي كلاسيك بناء أجسام يمثل المنتخب كل من اللاعب سعيد علي عباس لأكثر من 175 سم، وأحمد عبدالله الحمادي لأكثر من 182 سم، وفي منافسات فيزيك سيشارك لاعبا منتخب الإمارات عمر المهيري في فئة أكثر من 170 سم وعلي ضاوي في أكثر من 182 سم، وفي فئة فيزيك للأساتذة (ماستر) سيشارك كل من عبدالله علي الختال وعصام الغص، بينما في فئة موسكلار فيزيك سيشارك ربيع سلمان الزعابي لأكثر من 175 سم.

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