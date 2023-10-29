فاهم القاسمي: الكل فائز في مونديال الغولف العالمي

عدّ الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف جميع المشاركين في مونديال الغولف في أبوظبي، فائزين في الفعالية، مثمناً النجاحات التي رافقت فعاليات الحدث العالمي الذي أقيم المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر الجاري، وكانت البداية ببطولة «كأس ايزنهاور للرجال» وتبعتها بطولة «كأس إسبيريتو سانتو للسيدات» واستقطبتا أكثر من 200 لاعب ولاعبة من النخبة وأساطير اللعبة مثلوا 36 دولة من أنحاء العالم، إلى جانب قيادة اللعبة ومسؤوليها على المستوى الدولي والقاري والعربي.

تهنئة

وتوجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بالتهنئة للجميع بالنجاحات التي رافقت منافسات «كأس إسبيريتو سانتو للسيدت» والفعاليات المصاحبة لها والتي شكلت مسك الختام لبطولة العالم لهواة الغولف، وقدم التهنئة للفائزات في المحفل الكبير الذي شهد مشاركة إيجابية تستشرف المستقبل للعديد من لاعباتنا بوجودهن ضمن الكوكبة المتميزة من اللاعبات من أنحاء العالم لاكتساب الخبرات التي تصب في النهاية في الارتقاء بمستواهن في ساحات اللعبة وستتم ترجمتها في وجودهن في جميع المحافل المقبلة الخليجية والعربية والقارية وصولاً للعالمية.

جهوزية

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، استعداد الإمارات لاستقبال واحتضان كبريات البطولات العالمية بشتى مجالاتها لتعزز المكانة التي تسمو بها الدولة والتي غدت قبلة للنجوم والمشاهير والأساطير، والتي تلبي رغبة نجوم هذه الرياضة في المشاركة فيها وللاستمتاع بالأجواء الجميلة والبنية التحتية لملاعب الغولف، معرباً عن سعادته بإقامة بطولتين تباعاً في أسبوعين على أرض الدولة بالعاصمة إلى جانب احتضان العديد من البطولات المقبلة في مختلف ملاعب الدولة.

ووجه في ختام حديثه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ولنادي أبوظبي للغولف وللجان كافة العاملة التي سعت جميعاً للوصول بالبطولتين لأعلى درجات النجاح والتميز الذي أثلج صدورنا جميعاً.

شكر

على جانب آخر، وجهت الوفود الأجنبية والعربية المشارِكة في بطولة العالم لهواة الغولف، الشكر إلى دولة الإمارات العربية، وإلى الاتحاد الإماراتي للغولف على التنظيم المتميز لتلك البطولة العريقة. وأثنت جميع الوفود بعد ختام المنافسات على تميز التنظيم واختيار مكان مثالي لإقامتها وهو ملعب أبوظبي للغولف مكتمل المواصفات الدولية، كما أشادت بالاستضافة الرائعة التي حظي بها الجميع في العاصمة أبوظبي.

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