Monday, 30 October 2023 12:48 GMT

خورفكان يستعيد النغمة بعد 75 يوماً والجزيرة يفقد «الرابع»

10/29/2023 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم يكن أكثر المتفائلين من جمهور خورفكان يحلم بأن تنتهي نتيجة مباراة خورفكان والجزيرة لما آلت إليه بفوز «نسور الخور» على «فخر أبوظبي» بنتيجة 4-2، ليفشل رفاق اللاعب علي مبخوت في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل في الجولة الخامسة أمام شباب الأهلي والهزيمة من خورفكان برباعية، ويعد هذا الفوز الأكبر في عصر الاحتراف لفريق خورفكان الذي استعاد النغمة بعد مضي أكثر من 75 يوماً على فوزه الأول في الدوري على حتا ضمن الجولة الأولى لانطلاقة المسابقة ليتعرض بعده الفريق لثلاث هزائم أمام شباب الأهلي والإمارات والبطائح والتعادل ضد الوصل، وصعد خورفكان بهذا الانتصار إلى المركز التاسع برصيد 7 نقاط، فيما تراجع الجزيرة مركزاً للوراء بعد الخسارة ليحتل المركز الخامس خلف الشارقة برصيد 10 نقاط قبيل مواجهة الفريقين المنتظرة 2 نوفمبر المقبل بملعب الجزيرة، فيما يرحل خورفكان لملعب الشامخة لملاقاة بني ياس.

ضعف وقوة
من جانبه،
قال الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب خورفكان: درسنا نقاط ضعف وقوة الجزيرة وأهنئ لاعبي الفريق على ما قدموه من أداء رائع واستفدنا كثيراً من فترة التوقف، مشيراً إلى أن عودة الغائبين ساهمت في نيل النقاط الثلاث، وأعتقد أن اللاعبين تأقلموا على طريقة عملي وخطة اللعب ويجب أن يمضي الفريق في طريق الانتصارات في قادم الجولات.

مسؤولية
بدوره، قال الهولندي دي بوير مدرب الجزيرة: أتحمل كامل المسؤولية عن الخسارة أمام خورفكان كنا نعرف أن المواجهة صعبة وذات طابع بدني وكان يجب أن نظهر بروح قتالية أفضل، لافتاً إلى أن فريق خورفكان يستحق الانتصار وذلك من واقع الجهد البدني الذي بذله لاعبو الفريق المضيف عكس الجزيرة والذي لم يكن في يومه، وقدمنا أسوأ مباراة في الدوري ولم يظهر اللاعبون الروح القتالية، مشيراً إلى أن رغبة خورفكان كانت أكبر ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، داعياً إلى ضرورة طي صفحة الهزيمة والتفكير في اللقاء المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29102023000110011019ID1107325491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث