روسيا تؤكد مقتل 130 جندياً أوكرانياً في دونيتسك خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 130 جندياً في منطقة جنوب دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 130 جندياً وناقلة جند مدرعة ومركبتين، إضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز دي-20»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت أن القوات الروسية أصابت أيضاً القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 الأوكراني بالقرب من مستوطنتي أوجليدار وفوديانيوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أعلنت أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بنحو 55 جندياً في منطقة خيرسون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن «الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 55 جندياً ومركبتين، إضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز (مستا-بي) في منطقة خيرسون نتيجة الهجمات النارية خلال اليوم».

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة «الجنوب» القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 150 جندياً ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق «هيمارس» من جراء الضربات التي شنتها مجموعة القتال الجنوبية الروسية.

وقال أستافيف: «في منطقة دونيتسك، صدت وحدات مجموعة الجنوب القتالية، بدعم من نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية. وألحقت النيران أضراراً بالقوى البشرية والمعدات في مناطق مستوطنات كراسنوي وكورديوموفكا وكليششيفكا».

وأضاف: «في هذه المنطقة، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 150 جنديا،ً ومدفع هاوتزر من طراز إم 119 عيار 105 ملم، ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق هيمارس، إضافة إلى مدفع هاون عيار 120 في منطقة فيرخنيكامينسكي».

وذكر أن المجموعة دمرت أيضاً 14 طائرة مسيرة معادية، فضلاً عن 8 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز «هيمارس» في منطقتي فيسيولوي وسبورنوي.

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