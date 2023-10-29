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مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق نار في فرنسا

10/29/2023 3:00:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي في بلدة نيم الفرنسية، اليوم، أن شخصين قُتلا إثر إطلاق نار في البلدة الواقعة جنوبي فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأصيب اثنان آخران.

وأطلق أشخاص مجهولون مقنَّعون النار مباشرة على ضحاياهم ليلاً في بلدية بون سانت إسبر، ثم لاذوا بالفرار من مسرح الجريمة.

وتتراوح أعمار ضحايا الهجوم بين 24 و25 عاماً، بحسب مكتب المدعي العام.

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