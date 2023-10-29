مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق نار في فرنسا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي في بلدة نيم الفرنسية، اليوم، أن شخصين قُتلا إثر إطلاق نار في البلدة الواقعة جنوبي فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأصيب اثنان آخران.
وأطلق أشخاص مجهولون مقنَّعون النار مباشرة على ضحاياهم ليلاً في بلدية بون سانت إسبر، ثم لاذوا بالفرار من مسرح الجريمة.
وتتراوح أعمار ضحايا الهجوم بين 24 و25 عاماً، بحسب مكتب المدعي العام.
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