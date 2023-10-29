الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام العام في غزة

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم، من انهيار النظام العام في قطاع غزة، بعد نهب عدد من مراكزها وبطء دخول المساعدات الإنسانية، فيما يكثف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته في القطاع المحاصر.

وإذ أعلن السبت بدء مرحلة ثانية من الحرب مع حماس، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حرباً طويلة وصعبة في قطاع غزة، حيث نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفشل كارثي إنساني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخل القطاع، حيث ينفّذ، منذ الجمعة، عمليات توغل بمشاركة جنود ومدرعات.

وبموازاة ذلك، تواصل الدولة العبرية تكثيف قصفها على القطاع، حيث ضربت الطائرات المقاتلة، أمس، 450 هدفاً لحماس، على ما أعلنت السلطات.

وقُتل أكثر من 8000 شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس، فيما قتل 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم غير مسبوق شنَّته حماس، في السابع من أكتوبر، داخل الدولة العبرية، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي حماس احتجزوا أيضاً نحو 230 شخصاً رهائن.





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