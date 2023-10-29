بريطانيا وفرنسا تؤكدان على أهمية إدخال المساعدات إلى غزة



ذكرت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا في مكالمة هاتفية اليوم الأحد عن قلقهما إزاء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ووسعت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في غزة، كما تواصل مقاتلاتها قصف مئات الأهداف التابعة لحركة حماس، فيما تصفه إسرائيل بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وزار سوناك وماكرون إسرائيل ودولا مجاورة منذ هجوم حركة حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان "شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة. واتفقا على العمل معا في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب".

وأضاف "عبر (الزعيمان) عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، ولاسيما في الضفة الغربية".

وأفاد بيان صادر عن مكتب ماكرون أن الزعيمين أكدا مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضمن حدود القانون الدولي، وعلى أهمية إيجاد سبيل لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال الزعيمان إن حل الدولتين المعطل منذ فترة طويلة هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.





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