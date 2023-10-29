طرق دبي تطلق المرحلة الثانية من استبيان سلوكيات التنقل بالإمارة



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق المرحلة الثانية من "استبيان سلوكيات التنقل" الذي يستهدف العائلات المقيمة في دبي، والعمال القاطنين في مجمعات/مساكن العمال، والسياح/الزوار القادمين لدبي، والعمال غير المقيمين القاطنين في الإمارات الأخرى من خلال استبيانات في أماكن العمل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتحديث خططها الاستراتيجية للطرق والنقل وتحسين شبكات الطرق والنقل الجماعي بهدف تقديم تجربة تنقل سهلة وآمنة للجمهور، ومواكبة التنمية العمرانية المستقبلية لإمارة دبي بحسب خطة دبي الحضرية 2040.

وأنجزت الهيئة المرحلة الأولى من الاستبيان في الفترة من يناير إلى يونيو 2023. وتم إطلاق المرحلة الثانية من الاستبيان، التي تستمر حتى فبراير 2024، لتغطية عينات إضافية من الأفراد والعائلات، وتشمل قرابة 21 ألف فرد من بين المقيمين والعمال والسياح/الزوار والعاملين غير المقيمين في دبي.

وباشرت الهيئة المرحلة الثانية من استبيان سلوكيات التنقل لدى المقيمين والعمال والسياح/الزوار والعاملين غير المقيمين في دبي، وعملت على تنويع قنوات التواصل مع الجمهور لضمان مشاركة أوسع من خلال الاستبيانات المنزلية، والزيارات الميدانية، والمقابلات الشخصية، والمقابلات الرقمية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد.

وسيتم جمع وتحليل نتائج الاستبيان للحصول على المعلومات التي تساعد الهيئة في تحديث الخطط الاستراتيجية لشبكة الطرق وأنظمة النقل الجماعي، بما في ذلك مترو وترام دبي، والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري.

ويعتبر الجمهور شريكاً أساسيًا في تحقيق جهود الهيئة نحو تعزيز خدمات التنقل في إمارة دبي، ومن هذا المنطلق تدعو الهيئة إلى الاستجابة والمشاركة في الاستبيان في حال تم التواصل معهم، حيث ستلعب هذه البيانات دوراً فعالاً في التخطيط لتطوير شبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي وتعزيز التنقل وشبكات النقل في إمارة دبي.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز