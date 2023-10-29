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رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت سلمان

10/29/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبَّر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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