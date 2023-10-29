ديربي مانشستر يبتسم للسيتي..ثلاثية نظيفة تدفع بالسيتيزنز لثالث الدوري الإنجليزي

كشر مانشستر سيتي عن أنيابه، وحقق فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح النجم النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وأحكم هالاند قبضته على صدارة قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف على أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجمي ليفربول وتوتنهام هوتسبير على الترتيب.

وعزز فيل فودين تقدم مانشستر سيتي، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق السماوي في الدقيقة 80، ليحقق انتصاره الأكبر على الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في لقاءات (الديربي) بينهما على ملعب (أولد ترافورد)، الذي استضاف اللقاء اليوم، منذ آذار/مارس 2014، عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ثأر مانشستر سيتي من خسارته 1 / 2 أمام مانشستر يونايتد في آخر مواجهة بينهما جرت على نفس الملعب في يناير الماضي بالمسابقة.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم مقابل خسارتين، إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أرسنال، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتأخر بفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي نال خسارته الخامسة هذا الموسم في المسابقة، مقابل 5 هزائم، عند 15 نقطة في المركز الثامن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز