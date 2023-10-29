Monday, 30 October 2023 12:47 GMT

النني والقائد صلاح وسبعة محترفين ضمن القائمة الأولية لمصر بتصفيات كأس العالم

10/29/2023 3:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استدعى روي فيتوريا مدرب مصر تسعة لاعبين محترفين على رأسهم محمد النني والقائد محمد صلاح للقائمة الأولية لمواجهة جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وتستضيف مصر منافستها جيبوتي يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني المقبل قبل ثلاثة أيام من السفر لمواجهة سيراليون في أول مباراتين ضمن المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

واستبعد المدرب البرتغالي الثنائي أحمد حمدي وسام مرسي بعد انضمامهما للقائمة الأولية لمعسكر المنتخب السابق لمواجهة زامبيا والجزائر وديا.

وضمت قائمة المحترفين أحمد حسن (كوكا) وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمود حسن (تريزيجيه) وعمر مرموش ومحمد شريف ومصطفى محمد إلى جانب صلاح والنني.

وتستعد مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل في ساحل العاج.

وتلعب مصر في المجموعة الثانية مع غانا والرأس الأخضر وموزامبيق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN29102023000110011019ID1107325479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث