النني والقائد صلاح وسبعة محترفين ضمن القائمة الأولية لمصر بتصفيات كأس العالم



استدعى روي فيتوريا مدرب مصر تسعة لاعبين محترفين على رأسهم محمد النني والقائد محمد صلاح للقائمة الأولية لمواجهة جيبوتي وسيراليون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وتستضيف مصر منافستها جيبوتي يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني المقبل قبل ثلاثة أيام من السفر لمواجهة سيراليون في أول مباراتين ضمن المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

واستبعد المدرب البرتغالي الثنائي أحمد حمدي وسام مرسي بعد انضمامهما للقائمة الأولية لمعسكر المنتخب السابق لمواجهة زامبيا والجزائر وديا.

وضمت قائمة المحترفين أحمد حسن (كوكا) وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمود حسن (تريزيجيه) وعمر مرموش ومحمد شريف ومصطفى محمد إلى جانب صلاح والنني.

وتستعد مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل في ساحل العاج.

وتلعب مصر في المجموعة الثانية مع غانا والرأس الأخضر وموزامبيق.

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