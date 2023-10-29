منصور بن محمد يحضر أفراح الجزيري والجروان

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالرحمن عبدالله الجزيري، اليوم بمناسبة زفاف نجله يوسف على كريمة سعيد راشد الجروان، في مجلس الخوانيج بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولتنا وشعبنا أسباب السعادة والرخاء.

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