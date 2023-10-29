منصور بن محمد يحضر أفراح الجزيري والجروان

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالرحمن عبدالله الجزيري، اليوم بمناسبة زفاف نجله يوسف على كريمة سعيد راشد الجروان، في مجلس الخوانيج بدبي.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولتنا وشعبنا أسباب السعادة والرخاء.
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