دراسة علمية تفسّر كيف يفهم الكبار كلام الأطفال

كشفت دراسة علمية حديثة عن الكيفية التي يتمكن بها الكبار من فهم كلام الأطفال عندما يبدؤون التحدث لأول مرة بمفرداتهم المحدودة.

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، أن فهم البالغين سياق المحادثة ومعرفة الأخطاء النطقية التي يرتكبها الأطفال عادة أمر بالغ الأهمية للقدرة على فهم الجهود اللغوية المبكرة للأطفال، وذلك حسبما أفاد موقع «ميديكال إكسبرس» العلمي.

واعتمد الباحثون على آلاف الساعات من التسجيلات الصوتية المكتوبة لتفاعل الأطفال والكبار، وأنشأوا نماذج حسابية سمحت لهم بالبدء في إجراء هندسة عكسية لكيفية تفسير البالغين لما يقوله الأطفال الصغار.

وكان أداء النماذج التي تعتمد على الأصوات الفعلية التي يصدرها الأطفال في كلامهم فقط، ضعيفاً نسبياً في التنبؤ بما يعتقد الكبار أن الأطفال يقولونه.

وقامت النماذج الأكثر نجاحاً بتنبؤاتها بناءً على مجموعات كبيرة من المحادثات السابقة التي قدمت سياقاً لما يقوله الأطفال، كما كان أداء النماذج أفضل عندما تمت إعادة تدريبها على مجموعات كبيرة من البيانات الخاصة بالبالغين والأطفال المتفاعلين.

وأوضح الباحثون أن النتائج تشير إلى أن البالغين يتمتعون بمهارة عالية في إجراء هذه التفسيرات القائمة على السياق التي قد توفر ردود فعل مهمة تساعد الأطفال على اكتساب اللغة.

وقال روجر ليفي، أستاذ الدماغ والعلوم المعرفية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «إن الشخص البالغ الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الاستماع يستخدم آليات متطورة للغاية لفهم اللغة، وهذا هو بوضوح ما يكمن وراء القدرة على فهم ما يقوله الأطفال الصغار».

وأضاف ليفي: «في هذه المرحلة، ليس لدينا دليل مباشر على أن هذه الآليات تسهل بشكل مباشر عملية التمهيد لاكتساب اللغة لدى الأطفال الصغار، ولكن أعتقد أنه من المعقول الافتراض بأنها تجعل عملية التمهيد أكثر فعالية وتمهد الطريق لاكتساب اللغة بنجاح من قبل الأطفال».

وتابع: «إن مشكلة تفسير ما نسمعه أصعب بالنسبة إلى لغة الأطفال من فهم لغة البالغين العادية، وهو في الواقع ليس بهذه السهولة أيضاً، على الرغم من أننا جيدون جداً في ذلك».

كانت العديد من الدراسات السابقة قد بحثت كيفية تعلم الأطفال التحدث، لكنَّ الباحثين أرادوا قلب السؤال ودراسة كيفية تفسير البالغين لما يقوله الأطفال.

وأظهرت الأبحاث السابقة أنه عندما يتحدث البالغون بعضهم مع بعض، فإنهم يستخدمون معتقداتهم حول الكيفية التي من المحتمل أن يتحدث بها الآخرون، وما الذي من المحتمل أن يتحدثوا عنه، لمساعدتهم على فهم ما يقوله شريكهم في المحادثة.

هذه الإستراتيجية، المعروفة باسم «الاستماع إلى قناة صاخبة»، تجعل من السهل على البالغين التعامل مع المهمة المعقدة المتمثلة في فك رموز الأصوات الصوتية التي يسمعونها، خاصة في البيئات التي تكون فيها الأصوات مكتومة أو يوجد بها الكثير من الضوضاء في الخلفية، أو عندما يكون مكبرات الصوت لها لهجات مختلفة.

وفي هذه الدراسة، اكتشف الباحثون ما إذا كان بإمكان البالغين أيضاً تطبيق هذه التقنية لتحليل العبارات التي غالباً ما تبدو غير منطقية، والتي يصدرها الأطفال الذين يتعلمون التحدث.

واستخدم الباحثون مجموعات البيانات التي تم إنشاؤها أصلاً في جامعة براون في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي تحتوي على مئات الساعات من المحادثات المكتوبة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 3 سنوات ومقدمي الرعاية لهم.

وتتضمن البيانات كلاً من النسخ الصوتية للأصوات التي يصدرها الأطفال ونص ما يعتقد الناسخ أن الطفل كان يحاول قوله.

واستخدم الباحثون مجموعات بيانات أخرى للغة الأطفال (تضمنت نحو 18 مليون كلمة منطوقة) لتدريب نماذج اللغة الحسابية للتنبؤ بالكلمات التي كان الأطفال يقولونها في مجموعة البيانات الأصلية، بناءً على النسخ الصوتي.

وباستخدام الشبكات العصبية، أنشأوا العديد من النماذج المختلفة، التي تنوعت في مدى تعقيد معرفتهم بموضوعات المحادثة، والقواعد، وأخطاء الأطفال في النطق.

كما تلاعبوا أيضاً بكمية سياق المحادثة التي يُسمح لكل نموذج بتحليلها قبل تقديم توقعاته لما قاله الأطفال.

وأخذت بعض النماذج في الاعتبار كلمة واحدة أو كلمتين منطوقتين قبل الكلمة المستهدفة، في حين سُمح للنماذج الأخرى بتحليل ما يصل إلى 20 كلمة سابقة في التبادل.

ووجد الباحثون أن استخدام الصوتيات لما قاله الطفل وحده لم يؤدِّ إلى نماذج دقيقة بشكل خاص في التنبؤ بما يعتقد الكبار أن الأطفال يقولونه.

واستخدمت النماذج التي حققت أفضل أداء تمثيلات غنية جداً لموضوعات المحادثة والقواعد والمعتقدات حول الكلمات التي من المحتمل أن يقولها الأطفال (كرة أو كلب أو طفل، بدلاً من الرهن العقاري، على سبيل المثال).

وكما هي الحال مع البشر، تحسنت تنبؤات النماذج حيث سُمح لهم بالنظر في أجزاء أكبر من التبادلات السابقة من أجل السياق.

وتشير النتائج إلى أنه عند الاستماع إلى الأطفال، يبني البالغون تفسيرهم لما يقوله الطفل على التبادلات السابقة التي أجروها.

فعلى سبيل المثال، إذا تم ذكر كلب في وقت سابق من المحادثة، فمن المرجح أن يفسر المستمع البالغ كلمة «da» على أنها «dog».

هذا مثال على الإستراتيجية التي يستخدمها البشر غالباً في الاستماع إلى البالغين الآخرين، وهي أن يبني تفسيرهم على الأسبقية، أو التوقعات بناءً على الخبرة السابقة.

وتشير النتائج أيضاً إلى أنه عند الاستماع إلى الأطفال، فإن المستمعين البالغين يدمجون توقعات حول كيفية نطق الأطفال للكلمات بشكل خاطئ، مثل كلمة «weed» بدلاً من «read».

ويخطط الباحثون الآن لاستكشاف كيف يمكن لمهارات الاستماع لدى البالغين، واستجاباتهم اللاحقة للأطفال، أن تساعد في تسهيل قدرة الأطفال على تعلم اللغة.