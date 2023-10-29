دبي تستضيف منتدى المدن الثقافية العالمي 2024

فازت إمارة دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي 2024، الذي سيُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر 2024.

وجاء الإعلان عن ذلك أثناء زيارة وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لنسخة المنتدى لهذا العام، والتي استضافتها مدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

ويُعَدُّ المنتدى العالمي جزءاً من أنشطة "شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي" التي تُعتبر أهم شبكة تعاون دولية في وضع السياسات الخاصة بمجالات الفن والثقافة، حيث تُعنى الشبكة بدور الثقافة في المدن وتأسيس مراكز حضرية مستدامة، وتضم في عضويتها أكثر من 40 مدينة حول العالم تشكل الثقافة فيها أحد المحركات الرئيسية في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

كما يسلّط منتدى المدن الثقافية العالمي الضوء على المدن الإبداعية التي تُسخِّر إمكانياتها في الاستثمار بالقطاع الثقافي والإبداعي، وتمتلك القدرة على استشراف المستقبل، وصنع السياسات الثقافية الهادفة إلى دعم وتطوير الأنشطة المتعلقة بالقطاع، إلى جانب استكشاف دور الثقافة الحيوي في ازدهار المدن، وإرساء أسس التنمية المستدامة.

وجهة عالمية

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أنّ هذه الاستضافة

تُرسِّخ مكانة دبي وجهةً ثقافية عالمية، وتُمكنِّها من مواصلة جهودها في بناء اقتصاد إبداعي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وقالت: "تُجسِّد استضافة دبي لمنتدى المدن الثقافية العالمي لعام 2024، الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، الهادفة إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقىً للمواهب، حيث تؤكد الاستضافة على ثراء مشهد دبي الإبداعي ومكانتها الثقافية على الخارطة العالمية، وتعزز حضورها مركزاً دولياً حضارياً للتبادل الثقافي، وتؤكد على ما تمتلكه من إمكانيات كبيرة وقدرة على جمع قادة الثقافة من شتى أنحاء العالم للمساهمة معاً في استشراف وتصميم مستقبل المدن الثقافية، وصنع السياسات الثقافية، وتفعيل دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول".

وأشارت سموها إلى أهمية المنتدى كمنصة إقليمية تجمع الخبرات الثقافية والإبداعية والبحوث العالمية تحت مظلة واحدة شاملة، لمناقشة مستقبل الثقافة وإعادة تَصوُّر وتشكيل المدن من خلال الثقافة والإبداع، إلى جانب المساهمة في توحيد الجهود لتعزيز جودة حياة المجتمعات وجعلها أكثر استعداداً لمواجهة التغيرات المستقبلية، مؤكدةً سموها أن الإمارة ستحرص على تنظيم المنتدى بالشكل الذي يدعم استراتيجيتها في أن تكون وجهةً عالميةً للنمو والازدهار، ومركزاً لتلاقي الثقافات وتواصل العقول إقليمياً وعالمياً.

ويضيء المنتدى العالمي في نقاشاته على المدن التي تستثمر في القطاع الثقافي والإبداعي، وتسعى لاحتضان ودعم المواهب والكفاءات ومنحها فرصة المساهمة في إعادة تشكيل المدن الإبداعية للمستقبل، كما يتيح لقادة المدن مساحة واسعة لتبادل الأفكار والمعرفة ووضع أجندة عالمية للتنمية الحضرية المستدامة، وتحقيق مفهوم الاستدامة في الصناعات الثقافية والإبداعية.

منصة دولية

من جانبها، لفتت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" إلى أن استضافة الإمارة لمنتدى المدن الثقافية العالمي، يتيح إمكانية تأسيس وبناء شبكة علاقات عالمية وإقامة شراكات ثقافية جديدة تعزز من ريادة دبي ومكانتها العالمية، وتساهم في خلق فرص جديدة للمبدعين وأصحاب المواهب تمكنهم من التواصل مع الشبكات الدولية.

وقالت: "تعكس استضافة منتدى المدن الثقافية العالمي النهج المتفرد للقيادة الرشيدة، وتسهم في دفع مسيرة دبي الحضارية والتنموية في قطاع الثقافة والفنون ومختلف القطاعات الأخرى، حيث يمثل المنتدى منصة دولية تبرز جهود دبي في الحفاظ على الإرث الثقافي والإنساني، كما يُمكِّننا من تبادل المعرفة مع قادة الثقافة في مدن العالم والخبراء والمختصين في هذا المجال، لإيجاد حلول مبتكرة تركّز على استثمار الخبرات والممارسات الثقافية والإبداعية في التطوير الحضري للمدن"، وأشارت بدري إلى أن استضافة دبي للمنتدى العالمي يشجع السياحة الثقافية فيها، والتعريف بمعالمها الحضارية ومواقعها وأصولها الثقافية التي تشكل جزءاً من هويتها الإبداعية التي أهلتها لأن تكون وجهة عالمية بارزة.

يذكر أن "شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي" تأسست في 2012 بمبادرة من عمدة العاصمة البريطانية لندن، تزامناً مع دورة الألعاب الأولمبية. وبدأت الشبكة بثماني مدن عالمية، وعلى مدار العقد الماضي، توسعت لتشمل 40 مدينة عالمية تمتد عبر ست قارات، وتمثل مجتمعة 172 مليون شخص، وتتضمن أساليب عملها الرئيسية تبادل الأفكار والمعلومات، وتصميم نماذج تشغيل مبتكرة لمدن مزدهرة ومستدامة. وكانت دبي قد أعلنت في 2020 عن انضمامها إلى شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي، ممثلة بهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" التي تولت إعداد ملف العضوية للإمارة، لتشكل مع أبوظبي المدينتين العربيتين الوحيدتين ضمن المنتدى.