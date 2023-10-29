الخليجيون يقودون مرحلة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج العقاري بـ 190 مليون دولار

أعلنت «جرين ريدج لإدارة الاستثمار المحدودة»، شركة الاستثمارات العقارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عن نجاحها في إغلاق جولة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج للشراكة المحدودة (GO)، بقيمة بلغت 190 مليون دولار. وقد شهد الصندوق إقبالاً كبيراً، تجاوزت خلاله قيمة رأس المال الأولي المستهدفة بنسبة كبيرة، بلغت 46 %.

وبلغت مساهمات دول الخليج العربي أكثر من 80 % من إجمالي رأس المال المُستثمر، ما يعكس بشكل جلي ثقة المستثمرين الخليجيين بالقطاع العقاري في المملكة المتحدة. وبرزت هذه المشاركة بشكل لافت عبر الاستثمارات الهامة لعدد من الدول الخليجية الرئيسة، مثل السعودية، والكويت، ما يؤكد تواصل مسيرة التعاون المميزة لشركة جرين ريدج مع دول الخليج العربي والشرق الأوسط الأوسع، والتي تمتد لعقدين من الزمن، ويبرز أهمية المنطقة لنجاح مساعي الشركة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لمبادراتها المختلفة.

مع اعتزام العديد من المستثمرين والكيانات المؤسسية، العودة إلى السوق العقارية في المملكة المتحدة، بمجرد وصول الانتعاش الاقتصادي إلى مستويات مقبولة في غضون 3 إلى 4 سنوات من الآن، فإن القيم الرأسمالية ستشهد اتجاهاً تصاعدياً، الأمر الذي سيمهد الطريق للاستفادة من فرص واعدة لبيع الأصول وتحقيق الأرباح. وجرى تصميم صندوق جرين ريدج (GO) خصيصاً، لعمليات الاستحواذ السريعة والمضمونة للعقارات، وبما يتفق تماماً مع توجهات وظروف السوق العقارية الحالية. وقد نجح الصندوق في إنجاز أول صفقة عقارية له، ويسير حالياً على المسار الصحيح، لإنجاز المزيد من الصفقات الأخرى.

وقال بيك بوبتاني الشريك المؤسس لشركة «جرين ريدج»: «يعد نجاح اختتام جولة التمويل الأولى لصندوق جرين ريدج (GO)، بمثابة دليلٍ بارزٍ على قدرات «جرين ريدج» الاستراتيجية، وفهمها الواسع لمتطلبات الأسواق العالمية. كما يمثل هذا الإغلاق فرصة هامة لشركائنا ومستثمرينا في دول الخليج العربي، للاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع العقاري. إن حضورنا الراسخ في دبي، سيتيح لنا الاستفادة من السوق العقارية في المملكة المتحدة، وفهم توقعات ومتطلبات عملائنا في دول الخليج العربي في الوقت ذاته».

من جانبه، أكد بول سيمونز الشريك المؤسس لشركة «جرين ريدج»، التزام الشركة بالاستثمار إلى جانب عملائها، قائلاً: «إن استثمار رأسمال الشركة وتوظيفه مع استثمارات العملاء، سيضمن توافق وتناغم أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة. وإن اقتران هذا التوافق مع خبرتنا الواسعة، والفرص الفريدة التي توفرها السوق العقارية حالياً في المملكة المتحدة، سيمكننا من توفير عروض متميزة لمستثمرينا في دول الخليج العربي، وندعو الجميع للانضمام إلى هذه الجهود، والاستفادة من نقاط القوة المشتركة لتحقيق النجاح المشترك».