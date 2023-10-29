دراسة: منصة تويتش «جنة المفترسين» لا توفر الحماية للمستخدمين الصغار

أظهرت دراسة علمية أن منصة البث المباشر تويتش التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون تمثل خطورة على الأطفال بسبب سماحها لهم «بالتفاعل مع بالغين غرباء عنهم ومنصات جمع التبرعات بعيداً عن رقابة الآباء».

وقال الباحثون في الدراسة التي عرضت خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لطب الأطفال إن «جزءاً كبيراً من المستخدمين المراهقين لمنصة تويتش مستعدون للكشف عن معلوماتهم الشخصية رغم أنهم لا يعرفون شيئاً عمن يمكن أن يصل إلى هذه المعلومات».

وأضافت الدراسة، التي حللت مشاركات 100 مستخدم مراهق يبثون محتواهم عبر المنصة، أن هذه السمة تحقق لها شعبية كبيرة بين هواة ألعاب الكمبيوتر.

وقال الباحثون، الذين أطلقوا على تويتش اسم «جنة المفترسين»، إنهم وجدوا أن الـ100 مستخدم الذين يقدمون بثاً حياً ولديهم 1.7 مليون متابع يذكرون أسماءهم بنسبة 47% من وقت البث، ويحددون مكانهم بنسبة 50% من الوقت، في حين يمكن للمشاهدين التبرع بالأموال لنحو 37% من مقدمي البث.

وأضاف الباحثون أن المناقشات احتوت على تفاصيل شخصية بنسبة 11% من وقت البث، وخاصة مقدمي البث الذين يحاولون التقرب من المشاهدين ويناقشون بشكل دقيق الأماكن التي يتردد عليها المشاهدون، مشيرين إلى أن الأمر يستغرق ما بين 12 ثانية و5 دقائق للعثور على متابعين أطفال في كل فئة من فئات الألعاب.

وقال فريق الباحثين بقيادة الدكتور روث ميلانيك إنه على الآباء «مراقبة كل تفاعلات أطفالهم على هذه المنصة لضمان حمايتهم».

وشككت فيونا دوبورسا، الباحثة الزائرة في مركز كوهين لطب الأطفال، في مشروعية القالب الذي يتيح للأطفال تلقي تبرعات عبر المنصة التي تضم نحو 35 مليون مستخدم يومياً، و7 ملايين مقدم بث حي شهرياً.

وقالت إن «فكرة أنه يمكن لأي شخص أن يتبرع بالمال لمقدم بث مهما كان عمره تبدو تلاعباً كبيراً»، مشيرة إلى أنه يمكن إساءة استغلال هذه الطرق المزعجة لجمع الأموال.

يذكر أن تويتش أضافت في السابق أدوات تسمح للآباء بتغيير إعدادات الحماية الخاصة بخصائص خصوصية أي حساب، إلى جانب خصائص آلية تستهدف تحديد أي سلوكيات خطيرة تهدد الأطفال عبر المنصة.

وفي العام الماضي أعلنت تويتش حملة لإلغاء حسابات المستخدمين الأقل من 13 عاماً بعد أن نشرت وكالة بلومبرغ للأنباء تقريراً عن احتمال تعرض أكثر من 270 ألف مستخدم صغير لمحاولات الإساءة من المستخدمين الكبار.