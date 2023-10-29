أمازون الإمارات تتوسع بافتتاح مركز لوجستي في حرة الحمرية



وقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع أمازون الإمارات يتم بموجبها تأجير مركز لوجستي جديد لشركة أمازون، وذلك في إطار حرصها على تعزيز وتسريع خدمات التوصيل للعملاء في المناطق الشمالية، وتأتي الاتفاقية المبرمة تماشياً مع رؤية المنطقة الحرة بالحمرية الهادفة لتعزيز النمو والابتكار الاقتصادي في المنطقة وتعكس التزام أمازون وسعيها المستمر لتعزيز وجودها في جميع أنحاء الدولة.

وسيقدم المركز الجديد بمجرد انطلاق أعماله خدمات توصيل سلسة في جميع أنحاء الإمارات الشمالية، وذلك بالاستفادة من تضافر العوامل المتمثلة بالموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي تمتاز بهما المنطقة الحرة بالحمرية والخبرات التقنية والتشغيلية الريادية لشركة أمازون، والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً على مستوى العالم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة مستوى الراحة والموثوقية وتحسين تجربة العملاء في عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن المنطقة الحرة بالحمرية ترحب باتفاقية التعاون مع أمازون، والتي تجسد التزام الهيئة الراسخ وحرصها على بناء بيئة اقتصادية مثالية تعزز من فرص نمو وتطور الشركات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى القيمة المضافة التي توفرها الهيئة للمستثمرين والشركات العالمية المتخصصة والتي تجعل من إمارة الشارقة الوجهة الأبرز لتأسيس الأعمال والتوسع نحو أسواق واعدة.

وقال رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يشكل تعاوننا مع المنطقة الحرة بالحمرية خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة نمونا في كل أنحاء الدولة، إذ ستمكننا البنية التحتية المتطورة للمنطقة الحرة والدعم التشغيلي الذي تقدمه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا بكل سرعة وموثوقية. ويسعدنا في هذا الصدد الدخول في شراكة مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية لنساهم معاً في دعم رؤية الدولة الرامية لتعزيز اقتصاد رقمي متنوع، وذلك بالتزامن مع سعينا المستمر لتعزيز بصمتنا ووجودنا في دولة الإمارات».

وتأتي الاتفاقية المبرمة بين حرة الحمرية وأمازون كخطوة مهمة نحو تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، إذ تجتمع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وأمازون الإمارات لتحقيق هدف مشترك: تسريع وتيرة التقدم، الابتكار، والتنمية المستدامة في المنطقة.