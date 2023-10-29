الإمارات تنجح في ترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة الأعمال

تعزز دولة الإمارات جهودها الدؤوبة لتكريس الاستدامة في مختلف القطاعات بالدولة عبر إطلاق العديد من المبادرات الفعالة وتشجيع الشركات على جعل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من جوهر أنشطتها التجارية، وذلك بحسب «روبيرتا كالاريس»، المؤسسة والرئيسية التنفيذية لشركة «غاية» Ghaya.

وقالت «كالاريس» إن «الإمارات تمهد الطريق للأعمال التجارية لدمج الهدف مع الاستدامة، وحثها على تسريع وتيرة تبني الاستراتيجيات القائمة على الغرض، حيث نجحت الدولة بدمج الاستدامة في رؤيتها الاستشرافية وخططها التنموية لتشكل بذلك قدوة يحتذى بها ومصدر إلهام لقادة الأعمال حول العالم لتغيير نظرتهم حول دور الشركات وكيف يمكن لها أن تصبح أداة وقوة للخير».

وأوضحت «كالاريس» أن قمة «عالم هادف»، التي من المقرر أن تنعقد أعمالها في دبي خلال الفترة من 7-8 نوفمبر المقبل، هي عبارة عن مشروع أطلقته مؤسسة «غاية»، يهدف إلى بدء حوار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، انطلاقاً من الإمارات، حول أهمية التحول إلى شركات موجهة نحو الهدف. حيث تسهم مثل هذه الشركات في إيجاد توازن متناغم بين النمو الاقتصادي من جهة والتقدم الاجتماعي والبيئي من جهة أخرى، ويقتصر عدد ضيوف القمة على 300 شخص، من بينهم 100 من القيادات الشابة وصناع التغيير، ويتمثل الهدف الرئيس من هذه القمة في الترويج للنقاشات ورفع درجة الوعي حيال المطلب الملح للشركات بضرورة مواءمة مساعيها الاقتصادية مع التقدم الاجتماعي والبيئي. فمن خلال تبني فكرة العمل كمحفز للتغيير الإيجابي، يمكن للشركات أن تضطلع بدور محوري في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتمكين اقتصاد عالمي مؤثر.

وتنطوي فلسفة مؤسسة «غاية» على إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للشركات للعمل كقوة إيجابية في المجتمع، عبر موازنة أهدافها مع النمو الاقتصادي. وتتمثل مهمتها في إحداث تحول عميق في ذهنية قادة الشركات، عبر تشجيعهم على تحقيق أثر ملموس في المجتمع بحيث تتجاوز أهدافهم مجرد الربحية، والمساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاد شمولي، منصف ومتجدد، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق ازدهار عالمي. وتشترك مؤسسة «غاية» وقمة «عالم هادف» في التزامهما بتحويل الأعمال التجارية إلى أداة لإحداث تغيير ذي معنى يدوم طويلاً، الأمر الذي يجعل من القمة منصة طبيعية للتآزر بين المنظمات التي تتشارك هذه الرؤية.

وأضافت إن التعاون مع وزارة الاقتصاد يشكل علامة فارقة في مسيرة قمة «عالم هادف»، ويؤكد التعاون على توافق أهداف القمة مع الرؤية الأوسع نطاقاً للمبادرات المؤثرة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأسفر هذا التعاون عن التزام مشترك بتدشين حقبة جديدة من الأعمال الموجهة نحو الغرض، التي تتعدى في أهدافها مجرد تحقيق الربح إلى المساهمة بشكل فعال في الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي، دعماً لالتزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن «رعاية وزارة الاقتصاد لأعمال القمة لا تسهم في تعزيز مصداقية الحدث فحسب، وإنما أيضاً تفتح الباب أمام مشاركة شبكة أوسع نطاقاً من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين. ويشير هذا التعاون إلى التزام مشترك بخلق منظومة تشجع الأعمال الموجهة نحو الهدف. وبفضل دعم الوزارة، يمكن لقمة «عالم هادف» التفاعل مع الشركات ورواد الأعمال والقادة، لدفع رسالة التغيير الإيجابي من خلال استراتيجيات قائمة على الهدف، وبالتالي تسريع الرحلة نحو اقتصاد عالمي مؤثر مزدهر ومستدام».

وجدير بالذكر أن قمة «عالم هادف» ستنعقد خلال الفترة من 7 - 8 نوفمبر المقبل تحت شعار «صعود اقتصاد عالمي مؤثر»، في فندق «جيه ايه ذا ريزورت» في جبل علي، وذلك تحت رعاية وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات وبالشراكة مع «مجرى» Majra، وهو صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتضطلع قمة «عالم هادف» بدور ريادي عملي في تحول القطاع الخاص، بما يرسخ مكانة الإمارات في طليعة جهود الاستدامة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كونها تتوافق بسلاسة مع التزام الدولة الاستراتيجي بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.