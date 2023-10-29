غرفة الشارقة تدعم ريادة الأعمال الوطنية بتنمية أصحاب المشاريع الصغيرة

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركاً لاقتصاد المستقبل في الدولة، من خلال العمل على إطلاق المبادرات والبرامج الابتكارية التي تعزز من قطاع ريادة الأعمال وتوفير منصات تسويقية لتشجيع الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع على تنمية أعمالهم وتزويدهم بالتدريب والدعم بما يعزز مساهمتهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد وزيادة مرونته واستدامته.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع عدد من رواد منصتي «صاغة الإمارات» و«الإماراتيين للعود والعطور» التي أطلقتهما الغرفة خلال معرضي الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والإمارات للعطور والعود بهدف دعم رواد الأعمال والمواهب الإماراتية الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال العطور وتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات.

وشهد اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بحضور منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومسؤولة المنصتين، عرضاً لنتائج مشاركة رواد الأعمال في المعرضين وأهميتها في تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية، والترويج لمنتجاتهم وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات والتجارب.

تعزيز الأعمال

وأكد عبدالله سلطان العويس أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، ومن أهم المصادر التي تساهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، ويعتبر تطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الوطنية جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة الشارقة، مؤكداً أن إطلاق منصتي «صاغة الإمارات» و«الإماراتيين للعود والعطور» تأتي في إطار جهود الغرفة ومبادراتها نحو تبني مشاريع الشباب المبتكرة ورعايتها وتعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الوطنية في منظومة الأعمال، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه رواد الأعمال والشباب المشاركين في المنصتين يعكس صوابية استراتيجية الغرفة نحو تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وتعزيز فرص نمو ونجاح أعمالهم، مشيداً بما قدمه الشباب الإماراتيين خلال المعرضين وتألقهم ونجاحهم في تسجيل مشاركة متميزة خلال الحدثين مقدمين نماذج شبابية وطنية متميزة في قطاع ريادة الأعمال.

سجل نجاحات

من جانبها أشارت منى السويدي إلى أن هذا اللقاء يعكس التزام الغرفة في مواصلة دعم قطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المزيد من التسهيلات لها بما يمكنها من لعب دورها الطبيعي في المنظومة الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن مبادرة المنصتين حققتا سجلاً حافلاً من النجاحات واستطاعتا المساهمة في جذب رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المواهب إلى قطاع العطور وتجارة وتصميم المجوهرات في دولة الإمارات، مؤكدة حرص الغرفة على إشراك المنصتين في كل الأحداث المتخصصة سواء المحلية أم العالمية بهدف إثراء خبراتهم وتنمية مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للترويج لمنتجاتهم والتعرف على متطلبات السوق المحلية والعالمية والتواصل والانفتاح بشكل أكبر مع كبرى العلامات التجارية العاملة في هذه المجالات.

إلى ذلك أعرب المشاركون في المنصتين عن شكرهم لغرفة الشارقة على دعمها المتواصل وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض، وما قدمته الغرفة من دورات وورش عمل خلال الحدثين، والتي ساهمت في تعزيز خبراتهم المهنية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها لتعزيز مشاركتهم في المعارض والدورات الخارجية.