الاتحاد للطيران تطلق أولى رحلاتها بين أبوظبي وسانت بطرسبرغ

احتفل ضيوف الاتحاد للطيران اليوم، بانطلاق خدمة مباشرة بين أبوظبي (AUH)، وسانت بطرسبرغ (LED).

وتم الترحيب بالضيوف الواصلين بحفل استقبال في مطار سانت بطرسبرغ بولكوفو، بعد وصول طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 للمرة الأولى.

وقال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «تلقينا طلباً كبيراً من عملائنا لبدء رحلات مباشرة من ثاني أكبر مدينة في روسيا إلى أبوظبي، حيث يتوق المسافرون لاستكشاف ما تقدمه أبوظبي من كنوز ثقافية وتجربة ضيافة استثنائية».

«ونظراً للعدد الكبير من الحجوزات التي أتممناها، سنعمل على تشغيل هذه الخدمة على مدار العام، حتى يمكن لضيوفنا السفر عبر شبكة وجهاتنا العالمية بشكل مريح إلى محطاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرق آسيا».

قال أسيات خالفاشي المدير التجاري للطيران في مطار بولكوفو: «نحن سعداء بالترحيب بالاتحاد للطيران في مطار بولكوفو، والذي يعد من المطارات الرائدة وأسرعها نمواً في روسيا، ونسعى على التركيز على توفير مزيد من الوجهات لمسافرينا».

«أبوظبي هي اختيار مثالي للمسافرين، وهي بوابة إلى وجهات عالمية شهيرة. ونتطلع لمزيد من الازدهار لتعاوننا مع الاتحاد للطيران في المستقبل».

تضم طائرة الاتحاد 787-9 على 28 مقعداً من درجة الأعمال، و262 مقعداً في الدرجة السياحية. وعلى درجة الأعمال، سيستمتع الضيوف بتجربة لا تضاهى مع شراكة الاتحاد الفريدة مع أرماني/كاسا، من خلال مجموعة أواني مائدة جديدة من السيراميك والزجاج وأدوات الطعام، وتتضمن المجموعة أيضاً ملاءات فاخرة، تحمل شعار مشترك للبطانية والوسادة ووسادة الدعم التي تتحول إلى مفرش، لمقعد الاتحاد الذي يتحول لسرير منبسط.

أما الدرجة السياحية، والتي تم تتويجها مؤخراً بلقب أفضل درجة سياحية في جوائز مجلة Business Traveller Middle East، وتعتمد على أسلوب متفرد في تقديم الوجبات باستخدام أدوات مائدة مبتكرة، مصنوعة من مواد مستدامة، للارتقاء بتجربة الضيف.