1600 من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا العالمية يبحثون في دبي مستقبل بيئات العمل أول نوفمبر

تستضيف دبي معرض ومؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM Mena» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي، في الفترة بين 1 - 2 نوفمبر 2023، لاستعراض أحدث الأنظمة والقوانين، وتقديم أساليب مبتكرة، وتمكين الأفراد والمنظمات لتسخير الأتمتة وأطر العمل الديناميكية، لإعادة تشكيل نماذج العمل التقليدية.

ويشارك في الحدث أكثر من 50 متحدثاً، ويستقطب أكثر من 1600 شخص من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 150 مديراً تنفيذياً من 50 جنسية.

ويقدم المؤتمر الذي يعقد في فندق أتلانتس النخلة، تجارب تعليمية وجلسات ودراسات وأوراق بحثية من قبل شخصيات بارزة، وقادة فكر وصناع قرار، للتأكيد على أهمية إقامة شراكات، والتعلم من التحديات التي تواجه بيئة العمل، والتعاون لتشكيل مستقبل أفضل لأماكن العمل.

وأثارت الاضطرابات في أماكن العمل، والتي تسارعت بفعل عوامل مثل وباء «كوفيد 19»، وصعود الذكاء الاصطناعي، واعتماد نماذج العمل عن بعد أو المختلط، مخاوف بشأن صحة الموظفين وأدائهم، لذا، يبحث المؤتمر طرق تمكين العمال والمنظمات للتخفيف من هذه الاضطرابات أو القضاء عليها.

وأكد جوني سي. تايلور الابن الرئيس والمدير التنفيذي لـ «شارم»، أن «مشهد العمل المتغير يتطلب اهتماماً ومعالجة الاضطرابات التي تؤثر في أماكن العمل.

وتسعى دولة الإمارات إلى تعزيز قواها العاملة، ومعالجة تعقيدات مستقبل العمل التي تتطلب جهداً متناغماً، تشارك فيه الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية.

وتلتزم «شارم» بالمساهمة في ذلك، مستفيدةً من خبرتها، لضمان استعداد القوى العاملة العالمية للتنقل بين التعقيدات والفرص المتنامية في مشهد التوظيف المعاصر.

وستقوم أتشال كانا الرئيس التنفيذي لـ SHRM في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإلقاء كلمة الترحيب، تتبعها كلمة افتتاحية ملهمة، يلقيها جوني سي تايلور الابن الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SHRM. سوف يتعمق تايلور في الجوانب المهمة لإعداد القوى العاملة لمشهد العمل المستقبلي المتطور باستمرار، كما يستعرض الاستراتيجيات والرؤى التي ستقدم للمنظمات الابتكار والمهارات المطلوبة، والقدرة على التكيف للبقاء ضمن المنافسة، وللازدهار في عالم الأعمال. بالإضافة إلى أن أفكاره ستقدم فهماً شاملاً لكيفية تنمية المواهب للمستقبل.

وسيناقش الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، موضوع «القيادة المستدامة والمبتكرة»، وسيستعرض أهمية إعداد المواهب لتحقيق أهداف التطوير المهني، وكيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا، لضمان الاستدامة والتوازن بين العمل والحياة.

إن البيئة المثالية في مكان العمل، هي تلك التي يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والتشجيع، ما يعزز بيئة إيجابية وشاملة، تعزز النمو الشخصي والتنظيمي. وستشارك شرطة دبي لمحات من تركيبتهم الناجحة في وضع الخطط المتعلقة بالمواهب، والارتقاء ببيانات الموارد البشرية لتطوير بيئة العمل التي تدعم التواصل الواضح، وتزرع حس المسؤولية والإيمان بين جميع أعضاء الفريق. ويحاضر في هذه الجلسة اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور بطي المرر مدير الموارد البشرية، وهند أحمد ناصر محللة البيانات من شرطة دبي.

سيتحدث في الجلسة الأولى عبد الله الزهراني المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ثروة، عن المواهب، وكيف يمكن لأصحاب العمل والموظفين، على حد سواء، الاستفادة من شبكات التوظيف التي تجذب المزيد من الموظفين المؤهلين، وتضيف نوعاً من التنوع لمكان العمل.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مجموعة من المواضيع الأخرى، منها نقاشات حول استراتيجيات ضمان النجاح في اكتساب المواهب في أسواق العمل دائمة التطور، ورؤى حول التدريب لتحقيق هذا النجاح، بهدف الحصول على رؤيا أفضل للمستقبل، وسط عالم الأعمال. كما أنه يتعمق في الازدهار الملحوظ للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ما يوسع الآفاق في مجال الموارد البشرية.

نقطة محورية أخرى، هي إعادة ابتكار أماكن العمل بشكل رقمي، وذلك بقيادة الجيل الجديد البارع في التكنولوجيا، حيث سيكتشف المشاركون التحديات المتعلقة بالارتقاء بالتكنولوجيا في عصر الذكاء الاصطناعي، وأخذ دور القيادة خلال المرحلة الانتقالية. وأخيراً، يستعرض جدول الأعمال الممارسات الرائدة في مجال الموارد البشرية في العالم، والبقاء في الصدارة في هذا المجال سريع التطور.

ستكون جوائز SHRM STAR بمثابة مسك الختام لمؤتمر SHRM في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، مبرزة أهم الأحداث في جدول أعمال المؤتمر. ستسلط الجوائز الضوء على أولئك الذين أعادوا تعريف التميز في الموارد البشرية، من خلال ابتكاراتهم والقدرة على التكيف. يعمل هذا النوع من المكافآت على تعزيز معنويات الموظفين، والاحتفاء بأفضل الممارسات في المجال، ما يعزز الدور المحوري للموارد البشرية في الصناعة.