واشنطن تدعو إسرائيل إلى التمييز بين عناصر حماس والمدنيين في غزة

حثّت الولايات المتحدة الأحد إسرائيل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل "التمييز" في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه وعملياته البرية في قطاع غزة.

وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جايك سوليفان لشبكة سي إن إن "ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين حماس - الإرهابيين الذين يشكلون أهدافا عسكرية مشروعة - والمدنيين الذين ليسوا كذلك".

وأضاف "هذه هي النصيحة التي نقدمها لهم. وهذا ما نبلغه، ونواصل إبلاغه على أعلى المستويات"، موضحا أن الرئيس جو بايدن سيتحدث مرة أخرى الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويتحدث بايدن ونتانياهو بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب التي اندلعت بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7

أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية. وأدى هذا الهجوم إلى مقتل 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات.

وردا على الهجوم، يقصف الجيش الإسرائيلي بلا هوادة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007، ويحاصر القطاع الفلسطيني الصغير الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس ليل السبت الأحد أن أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني "نصفهم من الأطفال" قتلوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أن إسرائيل يجب أن تعطي الأولوية "للعمليات المحددة الأهداف".

والولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل وتقدم لها مساعدات عسكرية كبيرة.



