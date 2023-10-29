الإمارات الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات العالمية في نوفمبر



تتحول دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل إلى الوجهة العالمية الأولى عبر استضافتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتشهد الإمارات اعتبارا من الأول من نوفمبر حتى 30 نوفمبر 2023 سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

-“COP28” .

تستضيف الإمارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28 "التي تعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وتتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم في المؤتمر والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي من خلال الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.

- قمة عالمية .

تستضيف أبوظبي قمة عالمية يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم على مدار يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لتأكيد الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ.

ويشارك في القمة، التي ينظمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والكنيسة الكاثوليكية، والقادة والرموز الدينيون الذين يمثلون الديانات الكبرى في العالم والأكاديميون وخبراء البيئة،

وذلك بهدف مناقشة المسؤوليات الأخلاقية للزعماء الدينيين في معالجة أزمة المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التعاون بين الدين والعلم لسد الفجوة بين الأدلة التجريبية والتعاليم الروحية، ومناقشة إستراتيجيات تعزيز دور القادة والرموز الدينيين للمساهمة في تحقيق العدالة المناخية.

- "قادة الاستدامة 2023".

تستعد“ فوربس الشرق الأوسط” لإطلاق“قمة قادة الاستدامة 2023” التي تجمع القادة الدوليين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل في أبوظبي تحت شعار "تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة".. وتسهم القمة بدور حيوي في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

- "فورتشن العالمي".

تستضيف العاصمة أبوظبي ملتقى فورتشن العالمي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة.

ويمثل ملتقى فورتشن العالمي 2023 فرصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات متعددة الجنسيات وصُناع القرار والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في نقاشات مباشرة مع نظرائهم في دولة الإمارات والمنطقة.

- "أسبوع أبوظبي المالي" .

تنطلق أعمال الدورة الثانية من "أسبوع أبوظبي المالي"، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وسيركز أسبوع أبوظبي المالي في هذه الدورة على مناقشة العوامل المؤثرة على تدفقات رؤوس الأموال والأنظمة النقدية والخدمات والمرافق المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر على النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضاً إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.

- "فن أبوظبي" .

تنطلق في 22 نوفمبر المقبل فعاليات النسخة 15 من معرض فن أبوظبي التي تقام في منارة السعديات بمشاركة صالات العرض الفنية من جميع أنحاء العالم.

وأعلن "فن أبوظبي" عن اختيار الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، الذي مثل دولة الإمارات في المعرض الفني الدولي التاسع والخمسين في بينالي فينيسيا في عام 2022، فناناً لحملة المعرض البصرية هذا العام.

- الكونغرس العالمي للإعلام .

تنعقد فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023 خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتُنظم الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

ويناقش "الكونغرس العالمي للإعلام 2023" على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

-“ويتيكس” .

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة“ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعتبر المعرض منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

ويوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار والخبراء في مختلف القطاعات الحيوية.

- "قمة المعرفة" .

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن انطلاق النسخة الثامنة من“قمَّة المعرفة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز دبي التجاري العالمي يومي 21 و22 نوفمبر المقبل فيما سيكون يوم 23 عن بعد .

وتتمحور قمة المعرفة 2023 التي تنعقد تحت شعار“مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة” حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة وتجمع تحت مظلتها قادة الفكر وواضعي السياسات وصنّاع القرار والخبراء والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال لمناقشة دور مدن المعرفة في احتضان الثورة الصناعية الخامسة.

- "الاقتصاد الأخضر" .

تستضيف دبي الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي.

وستركز هذه الدورة من القمة على التقدم المحرز في الدورات السابقة والابتكارات الرئيسية للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ستمهد القمة الطريق أمام مؤتمر الأطراف“COP28”، وستسلط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل.

- "معرض دبي للطيران" .

تستضيف دبي فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران في نوفمبر المقبل بمشاركة عالمية واسعة، حيث يرسم المعرض من دبي مستقبل القطاع عالمياً لاسيما مع انتهاء تداعيات جائحة كورونا وفتح الأجواء أمام حركة الناقلات في العالم وانتعاش السياحة الدولية مجدداً.

ويقام المعرض في مطار دبي ورلد سنترال من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها، فضلا عن تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع المهمة بما في ذلك تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة «اصنع في الإمارات» والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة.

- "الشارقة الدولي للكتاب" .

تنطلق في الأول من شهر نوفمبر المقبل فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام في مركز إكسبو الشارقة.

ويشارك في المعرض 2033 ناشرًا وعارضًا من 108 دول، ويقدم 1.5 مليون عنوان في الوقت الذي يجمع 600 مؤلف يوقعون كتبهم الجديد من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب.

وتشهد هذه الدورة تنظيم 1700 فعالية متنوعة يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة وتستهدف جميع الأعمار.

ويحتفي المعرض الذي يرفع هذا العام شعار“نتحدث كتباً” بكوريا ضيف شرف نسخته الجديدة بهدف تسليط الضوء على المشهد المعرفي والثقافي في مجالات الأدب والفن والتكنولوجيا في كوريا.

- "علوم الفضاء والفلك" .

تستضيف جامعة الشارقة، فعاليات " المؤتمر العربي الرابع عشر في علوم الفضاء والفلك"، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، الذي ينظمه الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بالتعاون مع الجامعة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

ويناقش المؤتمر، الذي يشهد حضور ومشاركة عدد من العلماء والباحثين والمهتمين وطلبة الدراسات العليا من أنحاء العالم كافة، آخر ما تم التوصل إليه من بحوث ودراسات واستكشافات علمية وتقنية.