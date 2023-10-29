رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس التركي بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية



أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، هنأه خلاله بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.. وأعرب سموه عن أطيب تمنياته لتركيا حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار.

وأكد سموه خلال الاتصال متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وتركيا والحرص المتبادل على تنميتها ودفعها إلى الأمام على جميع المستويات بما يحقق تطلعات شعبيهما الصديقين نحو التنمية والرخاء.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته بهذه المناسبة مقدراً ما أبداه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها .. وعبر عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم ولعلاقات البلدين مزيداً من التطور والازدهار خلال المرحلة المقبلة.