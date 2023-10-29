معارك السودان تحتدم في نيالا تزامناً مع مباحثات جدة

احتدمت المعارك بين طرفي الحرب في السودان، تزامناً مع المباحثات الجارية في جدة.

ومع استئناف المفاوضات، يحاول كل فريق تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض، كان آخرها الصراع على نيالا، ثاني كبرى مدن السودان من حيث عدد السكان، في قلب إقليم دارفور.

ومنذ 15 أبريل، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب عن سقوط أكثر من تسعة آلاف قتيل، ونزوح نحو ستة ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة.

وتسببت الحرب في تدمير البنية التحتية المترهلة أساساً، وإغلاق 80 في المئة من مستشفيات البلاد، ودفع الملايين إلى حافة الجوع.

ومع عجز القائدين العسكريين عن تحقيق الانتصار لأكثر من ستة أشهر، لا يعتزم أي منهما تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات قبل أن يوجّه إلى الطرف الآخر ضربة عسكرية قاصمة، وهو ما لم يتحقق في الميدان منذ بدء المعارك.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين، الخميس، في مدينة جدة السعودية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم، إن المباحثات تتركز على «تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية».

وأشارت إلى أنّ المحادثات «لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية».

وحتى الآن لم تنجح كل محاولات الوساطة بين الطرفين في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصلت اليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة.