فرنسا تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية



قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد إن هناك حاجة لوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية والذي تسبب في مقتل وتشريد العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان "فرنسا تطالب السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السكان الفلسطينيين".

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