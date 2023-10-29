أقدم من الاحتلال ..تذكرة مباراة الفيصلي وغزة عام 1945

أقدم من الاحتلال ..تذكرة مباراة الفيصلي وغزة عام 1945
التاريخ
10/29/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اظهرت صورة متداولة لتذكرة مباراة اقيمت عام 1945 لنادي غزة الرياضي ونادي الفيصلي الاردني على ملعب بلدية غزة .
واعتبر
متداولون على مواقع التواصل الاجتماعي ان التذكرة اقدم من عمر الكيان الصهيوني
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