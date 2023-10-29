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برلمان تونس يلغي جلسة لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

10/29/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألغى البرلمان التونسي جلسة عامة مقررة يوم غد الاثنين للنظر في قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وكان من المقرر أن ينظر البرلمان في القانون الذي وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات في وقت سابق الشهر الجاري، في ظل تصاعد النزاع في قطاع غزة.
ولا يتضمن برنامج عمل البرلمان أي جلسة مخصصة لهذا القانون الأسبوع الجاري، ولم يحدد مكتب المجلس أي تاريخ آخر.

وقال النائب بلال المشري إن إلغاء الجلسة العامة من قبل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة "هو هروب إلى الأمام من أجل تعطيل للقانون ومحاولة للتسويف قصد اسقاطه".

وأشار إلى أن طلب رئيس البرلمان الاستماع إلى رأي وزارة الخارجية في مشروع القانون يعد "مغالطة للرأي العام".

ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن يفد سنويا سياح إسرائيليون أغلبهم من أصول تونسية على جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد، والتي تضم أقلية يهودية، للمشاركة في الاحتفالات السنوية بكنيس الغريبة.

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