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الاستيلاء على جيب للاحتلال محمّل بالمعدات والذخيرة

10/29/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلنت القناة 14 العبرية عن فشل أمني لجيش الاحتلال بعد استيلاء مجهولون على جيب عسكري محمّل بالمعدات والذخيرة من قاعدة تسئيليم العسكرية في خضم الحرب، ولم يتم اعتقالهم بعد

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