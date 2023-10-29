الاستيلاء على جيب للاحتلال محمّل بالمعدات والذخيرة
التاريخ
10/29/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلنت القناة 14 العبرية عن فشل أمني لجيش الاحتلال بعد استيلاء مجهولون على جيب عسكري محمّل بالمعدات والذخيرة من قاعدة تسئيليم العسكرية في خضم الحرب، ولم يتم اعتقالهم بعد
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