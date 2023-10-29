كنيعان البلوي مستشارا للملك لشؤون العشائر

كنيعان البلوي مستشارا للملك لشؤون العشائر
التاريخ
10/29/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت إرادة ملكية بتعيين كنيعان البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر وقبول استقالة الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشار الملك لشؤون العشائر من منصبه وتعيينه عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 29/10/2023
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