Monday, 30 October 2023 12:45 GMT

كنيعان البلوي مستشارا للملك لشؤون العشائر

10/29/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت إرادة ملكية بتعيين كنيعان البلوي مستشارا لجلالة الملك لشؤون العشائر وقبول استقالة الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشار الملك لشؤون العشائر من منصبه وتعيينه عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 29/10/2023

MENAFN29102023000151011027ID1107325456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث