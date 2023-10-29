مادبا تسير 5 شاحنات لقطاع غزة

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- Khaberni) خبرني - سيرت محافظة مادبا قافلة مساعدات للأشقاء في قطاع غزة، مكونة من 5 شاحنات ليصار إلى تسليمها للهيئة الخيرية الهاشمية.
وحضر مراسم تسيير القافلة، محافظ مادبا نايف الهدايات، ورئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة، ورئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح، ورئيس مجلس المحافظة محمد أبو ركبة.
وقال هؤلاء في تصريحات صحفية إن القافلة تحتوي على مواد غذائية، وأدوات طبية وحرامات ومواد تموينية ومياه معدنية، والذي جرى التبرع بها من فعاليات محافظة مادبا.
من جهته، بين عودة أن حملة التبرعات مستمرة للأهل في غزة مشيرا إلى أن التبرعات النقدية يجري إيداعها في حساب الهيئة الخيرية الهاشمية مباشرة.
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