مدعى الجنائية الدولية: قطاع غزة يشهد جـرائم تشبه معاناة أفغانستان وميانمار

(MENAFN
- Youm7) قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن قطاع غزة يشهد جـرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار .
وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية، ونحاول أن نصل لحلول قدر الإمكان.
وأوضح كريم أحمد خان، أن التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدا بالنسبة لنا، لافتا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
MENAFN29102023000132011024ID1107325398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.