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مدعى الجنائية الدولية: قطاع غزة يشهد جـرائم تشبه معاناة أفغانستان وميانمار

10/29/2023 2:28:15 PM
(MENAFN- Youm7) قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن قطاع غزة يشهد جـرائم تشبه معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار .

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لأكثر من عامين نقوم بالعمل في القضية الفلسطينية، ونحاول أن نصل لحلول قدر الإمكان.

وأوضح كريم أحمد خان، أن التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدا بالنسبة لنا، لافتا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.








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