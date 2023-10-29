مدعى الجنائية الدولية: المحكمة ستحقق فى الجرائم المتعلقة بأحداث قطاع غزة

MENAFN - Youm7) قال كريم أحمد خان ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن سكان غزة يعانون من حرب لم يختاروها، حتى باتت الصورة مرعبة.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن العدالة للجميع ولا تمييز بين إنسان وآخر، وسنحقق بالجرائم التي ارتكبت في إسرائيل إن ثبتت.

وتابع كريم أحمد خان :"حاولت الدخول إلى غزة لكنني لم أتمكن، ولا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني، وعلى إسرائيل مسؤولية أخلاقية وقانونية لاحترام قواعد الاشتباك.

وأضاف كريم أحمد خان، أنه لا يمكن لأي طرف أن يفعل ما يحلو له كي يحقق أهدافه، متابعا :"لم اتمكن من الدخول إلى غزة".







