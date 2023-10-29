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متحدث مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء مؤقت ولا يوجد أى تصدير للغاز حاليا

10/29/2023 2:28:15 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تخفيف الأحمال الكهربائية إجراء مؤقت وسيكون من ساعة إلى ساعتين في اليوم وفقا لنفس الجداول المعلنة قبل ذلك وفي استثناءات بسيطة ببعض المناطق بتبكير الموعد عن المواعيد السابقة.



وأوضح سامح الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية أحد أسباب العودة التدريجية لتخفيف الأحمال الكهربائية، قائلا: درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع وفي جدول يوضح فرق درجات الحرارة من السنة اللي فاتت إلى السنة دي وده أدى إلى استخدام كميات أكبر من الغاز وبالتالي بقى في ضغط على الغاز الموجود".



وأشار، إلى أنه لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي وكل المنتج الحالي للاستخدام المحلي ولكن في عوامل تدخلت ضغطت على استهلاك الغاز الموجود وبالتالي تم اللجوء إلى هذا الإجراء، مفيدا بأن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخرا وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الغاز المورد الى مصر.














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