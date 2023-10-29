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الأردن: تعيين كنيعان البلوى مستشارا للعاهل الأردنى لشئون العشائر برتبة وزير

10/29/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت الإرادة الملكية قرارا بتعيين كنيعان عطا محمد البلوى، مستشارا للعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لشئون العشائر، برتبة وراتب وزير، اعتبارا من تاريخ 29 أكتوبر الجارى.

وصدرت الإرادة الملكية بقبول استقالة الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشار الملك لشئون العشائر من منصبه اعتبارا من التاريخ ذاته.


كما صدرت الإرادة الملكية بتعيين معالى الدكتور عاطف عودة الحجايا عضوا فى مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم الأحد.









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