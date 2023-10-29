الأردن: تعيين كنيعان البلوى مستشارا للعاهل الأردنى لشئون العشائر برتبة وزير

(MENAFN
- Youm7) أصدرت الإرادة الملكية قرارا بتعيين كنيعان عطا محمد البلوى، مستشارا للعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لشئون العشائر، برتبة وراتب وزير، اعتبارا من تاريخ 29 أكتوبر الجارى.
وصدرت الإرادة الملكية بقبول استقالة الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشار الملك لشئون العشائر من منصبه اعتبارا من التاريخ ذاته.
كما صدرت الإرادة الملكية بتعيين معالى الدكتور عاطف عودة الحجايا عضوا فى مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم الأحد.
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