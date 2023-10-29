إعلام فلسطينى: صفارات الإنذار تدوى فى صفد شمال طبريا

MENAFN - Youm7) نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني تأكيده أن صفارات الإنذار تدوي في صفد شمال طبريا.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8005 شهيداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا إضافة الى إصابة 20242 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الاحتلال يمسح البشر والحجر والشجر أمام سمع العالم وبصره دون ان يحرك ساكنا لوقف محرقة غزة .

لفتت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، وتعمد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيداً منذ 7 أكتوبر وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

أكدت الصحة أنها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين منهم 1020 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض، موضحة أن ️الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 116 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها من الخدمة.











