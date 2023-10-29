Monday, 30 October 2023 12:45 GMT

إعلام فلسطينى: صفارات الإنذار تدوى فى صفد شمال طبريا

10/29/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني تأكيده أن صفارات الإنذار تدوي في صفد شمال طبريا.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8005 شهيداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا إضافة الى إصابة 20242 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الاحتلال يمسح البشر والحجر والشجر أمام سمع العالم وبصره دون ان يحرك ساكنا لوقف محرقة غزة .

لفتت الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، وتعمد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيداً منذ 7 أكتوبر وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

أكدت الصحة أنها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين منهم 1020 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض، موضحة أن ️الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 116 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها من الخدمة.










MENAFN29102023000132011024ID1107325394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث