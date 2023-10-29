استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Youm7) استُشهد شاب فلسطينى، من مُخيم "الدهيشة" جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم /الأحد/، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى أثناء اقتحامه للمخيم.
وذكرت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطينى فى بيت لحم أن الشاب حسين يوسف ربيع (25 عاما) أصيب برصاصة فى الرأس أثناء تواجده على سطح المنزل عند اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، وظل فى المكان ينزف دون علم أحد بإصابته.
وأضاف المصدر أنه نُقل إلى مُستشفى بيت جالا، وهناك أُعلن عن استشهاده.
وباستشهاد الشاب حسين ربيع يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم خلال مواجهات مع الاحتلال فى الضفة الغربية إلى 5 شهداء، وإلى 116 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلى فى السابع من الشهر الجاري.
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