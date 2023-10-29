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استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

10/29/2023 2:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) استُشهد شاب فلسطينى، من مُخيم "الدهيشة" جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم /الأحد/، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى أثناء اقتحامه للمخيم.

وذكرت مصادر بالهلال الأحمر الفلسطينى فى بيت لحم أن الشاب حسين يوسف ربيع (25 عاما) أصيب برصاصة فى الرأس أثناء تواجده على سطح المنزل عند اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، وظل فى المكان ينزف دون علم أحد بإصابته.


وأضاف المصدر أنه نُقل إلى مُستشفى بيت جالا، وهناك أُعلن عن استشهاده.


وباستشهاد الشاب حسين ربيع يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم خلال مواجهات مع الاحتلال فى الضفة الغربية إلى 5 شهداء، وإلى 116 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلى فى السابع من الشهر الجاري.









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