العراق: حريصون على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية مع إيران

MENAFN - Youm7) أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، اليوم /الأحد/، حرص رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى على إنهاء ملف تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران، للحفاظ على سيادة بلاده.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومى بالعراق - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجى ترأس وفدا أمنيا رفيعا إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية إلى السليمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الحدودية بين العراق وإيران، حيث التقى بنائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، وبحثا سير تنفيذ الاتفاق الحدودى مع إيران وتعزيز التعاون الأمنى بين حكومتى المركز والإقليم.



وأشار الأعرجى إلى أن العراق يواصل سعيه لمنع تواجد أى جماعات مسلحة تعتدى على دول الجوار انطلاقا من أراضيه، مضيفا أن "هناك تقدما كبيرا فى ملف الاتفاق الحدودي، ونحن فى اللمسات الأخيرة للاتفاق".



ومن جهته، أكد طالبانى استعداد الإقليم للتعاون مع الحكومة الاتحادية العراقية فى إنجاز هذا الاتفاق، لافتا إلى وجود تقدم فى خطوات تنفيذه.







