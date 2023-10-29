الفصائل الفلسطينية تعلن قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

ودوت صفارات الإنذار فى عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيرى وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها "تواصل استهداف الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

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