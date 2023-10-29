الفصائل الفلسطينية تعلن قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الفصائل الفلسطينية قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية
تزامنا مع احتدام القتال شمال غزة، بحسب "روسيا اليوم".
ودوت صفارات الإنذار فى عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيرى وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها "تواصل استهداف الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
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