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وفد رفيع المستوى من موريتانيا يزور المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

10/29/2023 2:28:13 PM
(MENAFN- Youm7)
في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية منذ افتتاحه يوم الأربعاء الموافق 11 من أكتوبر الجاري، استقبل المتحف وفد رفيع المستوى من الجمهورية الموريتانية يضم محمد علي ولد سيدي محمد وزير التجهيز والنقل الموريتاني والوفد المرافق له بحضور السفير حسين الديه سفير جمهورية موريتانيا بالقاهرة، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمحافظة الإسكندرية. كما شارك حضور الجولة الدكتورة عبير مراد مدير إدارة الاتصال المؤسسي الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.




وكان في استقبالهم الدكتورة ولاء مصطفى عبد العاطي مدير عام المتحف، والتي رحبت بهم واصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف، وقدمت لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ المتحف والكنوز الموجودة به، و سيناريو العرض المتحفي الذي يبرز الثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصر البطلمي والروماني. كما تضمنت الجولة زيارة مكتبة المتحف والتي تضم عدد كبير من الكتب القيمة والمتنوعة.



وأعرب أعضاء الوفد عن استمتاعهم بزيارة المتحف والتعرف على ما يضمه من مقتنيات اثرية فريدة من خلال أسلوب العرض المتميز، منوهين عن إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

كما حرص أعضاء الوفد على التقاط مجموعة من الصور التذكارية لهم داخل المتحف تخليداً لهذه الزيارة وتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار بالمتحف .







جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد شهد إعادة افتتاح المتحف بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره والذي استمر قرابة ال ١٨ عام شمل أعمال دهانات الحوائط من الخارج والداخل وتدعيم الحوائط القديمة، وترميم واجهة المتحف الكلاسيكية، فضلا عن تطوير منظومتي الإضاءة والمراقبة، وتزويد
قاعة يطلق عليها اسم (egypsotica)
يعرض بها مجموعة من
المستنسخات الجبسية والتي كان يعرض بعضها بالمتحف القديم، بالإضافة إلى قسم تعليمي وأرشيف متحفي، ومكتبة تاريخية، ومخازن، ومركز للترميم.



كما تضمن المشروع رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بما يعمل على تحسين التجربة السياحية وجعلها أكثر جاذبية ويسرا، حيث تم تزويد المتحف بكافيتريات وبيت للهدايا، كما تم إتاحة المتحف لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم حيث تم تخصيص دورات للمياه ومصاعد، وأماكن للتربية المتحفية لهم.






ويحتوي المتحف على قطع أثرية تنوعت موضوعات العرض المتحفي لها لتحكي تاريخ مصر القديمة بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص من خلال العرض الدائم لسيناريو المتحف اليونانى الرومانى وإعادة العرض المتحفى وطرح أقسام جديدة بالمتحف لخدمة الفكر المتحفى الحديث بما
يجذب زوار المتحف المصريين وغير المصريين ؛ لإبراز المزج الفكرى والفنى بين الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية والقبطية والبيزنطية.














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