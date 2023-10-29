وزير الرى يفتتح جلسة الذكاء فى إدارة الموارد المائية بأسبوع القاهرة للمياه

افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى جلسة "الذكاء فى إدارة الموارد المائية" والتى نظمها المركز القومى لبحوث المياه ضمن فعاليات

اسبوع القاهرة السادس للمياه .





وأكد سويلم على أهمية الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الإعتماد على البحث العلمى فى مجال إدارة المياه.







وأشار إلى دور المركز الهام فى تعزيز البحث العلمى فى مجال المياه من خلال المعاهد الـ 12 التابعة للمركز والتى تتميز بتخصصاتها المختلفة التى تشمل مختلف محاور البحث العلمى فى مجال المياه.





كما اثنى على مجهودات الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز على دورها فى قيادة المركز وتشجيعها لشباب الباحثين ورفع قدراتهم البحثية والتكنولوجية لمواكبة تحديات العصر الحديث.





واكد على دور الشباب فى تعزيز البحث العلمى وإنجاز العديد من البحوث التطبيقية التى تخدم قضايا المياه وتساهم فى مواجهة تحديات المياه فى مصر.





وعقب ذلك قاما سويلم والخولى بتكريم عدد من شباب الأساتذة المساعدين والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه على مجهوداتهم المبذولة فى مجال البحث العلمى خلال الفترة الماضية، وإنجاز العديد من الدراسات البحثية الهامة التى تخدم قضايا المياه.











