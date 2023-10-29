Monday, 30 October 2023 12:44 GMT

وزير الرى يلتقى نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

10/29/2023 2:28:13 PM
(MENAFN- Youm7)

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ايلينا مانينكوفا نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

أعرب سويلم عن سعادته بمشاركة ايلينا فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه مشيدًا بالدعم الذى تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمبادرة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية فى أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالشكر للمنظمة على استضافة سكرتارية المبادرة، وأيضا قيادة مسار العمل الخامس للمبادرة والذى يتناول "نظام الإنذار المبكر من الجفاف والفيضانات".

وأشار سويلم إلى تزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة، ودور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى القيام بدور بارز فى عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول، كما سيمثل اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة، والمزمع عقده خلال اسبوع القاهرة للمياه فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة لتحديد احتياجاتها فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن
مسارات عمل المبادرة، كما سيتم البدء فى صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28، وتنظيم اجتماع وزارى خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل. كما تم التباحث حول التنسيق لعقد اجتماع تحالف "قادة المياه والمناخ" خلال فعاليات COP28.








MENAFN29102023000132011024ID1107325388

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث