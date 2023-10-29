وزير الرى يلتقى نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ايلينا مانينكوفا نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

أعرب سويلم عن سعادته بمشاركة ايلينا فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه مشيدًا بالدعم الذى تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمبادرة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية فى أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالشكر للمنظمة على استضافة سكرتارية المبادرة، وأيضا قيادة مسار العمل الخامس للمبادرة والذى يتناول "نظام الإنذار المبكر من الجفاف والفيضانات".

وأشار سويلم إلى تزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة، ودور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى القيام بدور بارز فى عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول، كما سيمثل اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة، والمزمع عقده خلال اسبوع القاهرة للمياه فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة لتحديد احتياجاتها فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن

مسارات عمل المبادرة، كما سيتم البدء فى صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28، وتنظيم اجتماع وزارى خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل. كما تم التباحث حول التنسيق لعقد اجتماع تحالف "قادة المياه والمناخ" خلال فعاليات COP28.



