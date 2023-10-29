اليوم السابع: جيش الاحتلال يرتكب مئات المجازر الجماعية





واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:





توجيهات رئاسية باستكمال مستهدفات المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى لتحقيق الأمن الغذائى..الرئيس السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات فى توشكى وسيناء والمحافظات.. ويوجه بإحداث طفرة نوعية تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتحسني مستويات معيشة المواطنين

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى لـ8005 بينهم 3342 طفلا و1020 طفلا تحت الأنقاض..

جيش الاحتلال يرتكب مئات المجازر الجماعية والفصائل الفلسطينية تصد محاولة التوغل بريا

سامح شكرى يبحث مع مبعوث أمريكى التنسيق لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.. ويؤكد لوزيرة خارجية بلجيكا: عواقب إنسانية وأمنية لممارسات العقاب الجماعى ضد سكان غزة

زيادة فترة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة





الحكومة تنفى دخول مصر فى موجات وبائية

«التعليم» تبدأ أول تقييم للطالب بالعام الدراسى الجديد..

عقد اختبارات لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى بأسئلة قصيرة تقيس فهم نواتج التعلم فى منهج شهر أكتوبر فقط

الضرائب: تطبيق منظومة توحيد معايير ضريبة المرتبات يأتى ضمن استراتيجية التحول الرقمى

كليات جامعة القاهرة تنتهى من رفع المقررات الدراسية للطالب على منصة thinqi

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات..المشروع يستهدف تحقيق فائض فى الميزان التجارى ويدعم قدرة مصر التنافسية.. ونواب: خطوة مهمة على طريق توطني الصناعة المصرية

«الصحة» تدشن خارطة الطريق للحد من السمنة..

خالد عبدالغفار: ارتفاع معدلات السمنة وخاصة لدى البالغين بنسبة %40 .. الصحة العالمية: 84% من الوفيات نتيجة الأمراض المزمنة





الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسلم 4 رخص ذهبية جديدة







