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الطائفة الإنجيلية والهلال الأحمر تقدمان معونات طبية لمساعدة المتضررين فى درنة الليبية

10/29/2023 2:28:10 PM
(MENAFN- Youm7) أرسلت الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، شاحنة معونات تشمل 1000 كرتونة من المواد الغذائية وأدوات إغاثة طبية، بجانب 500 شنطة مدرسية بمحتوياتها الدراسية، إلى أهل مدينة درنة الليبية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه المساعدات بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك بحضور منسق المساعدات من الطائفة الإنجيلية القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس جاد إبراهيم، راعي كنيسة نهضة القداسة بحدائق شبرا.
وتؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي على وقوفنا خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والمخاطر، وتضامنًا مع الدول العربية الشقيقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها، مشددين على اصطفافنا الوطني الكامل مع بلادنا
الغالية مصر في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة حاليًا.
وقد ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها، وانهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.



















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