سوناك وماكرون يؤكدان أهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أكد رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، والرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.
وقال مجلس الوزراء البريطانى - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية - إن سوناك أجرى مكالمة هاتفية مع ماكرون اليوم /الأحد/، حيث اتفقا خلالها على العمل معًا بشأن الجهود المبذولة لإيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية إلى هؤلاء الذين فى حاجة إليها، وكذلك إخراج الرعايا الأجانب خارج البلاد.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء خطورة التصعيد فى المنطقة الأوسع، متفقين على أهمية عدم الإغفال عن مستقبل المنطقة على المدى الطويل، خاصة ضرورة التوصل إلى حل الدولتين.
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