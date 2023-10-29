سوناك وماكرون يؤكدان أهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أكد رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، والرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة.

وقال مجلس الوزراء البريطانى - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية - إن سوناك أجرى مكالمة هاتفية مع ماكرون اليوم /الأحد/، حيث اتفقا خلالها على العمل معًا بشأن الجهود المبذولة لإيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية إلى هؤلاء الذين فى حاجة إليها، وكذلك إخراج الرعايا الأجانب خارج البلاد.



كما أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء خطورة التصعيد فى المنطقة الأوسع، متفقين على أهمية عدم الإغفال عن مستقبل المنطقة على المدى الطويل، خاصة ضرورة التوصل إلى حل الدولتين.







