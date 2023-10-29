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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 570 عسكريا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

10/29/2023 2:28:08 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا على مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت القوات الروسية هجومين وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 165 عسكريا، مشيرة إلى أنه تم صد هجومين على محور كراسني ليمانسك في دونيتسك وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 70 عسكريا.


وعلى محور دونيتسك، أوضحت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 110 عسكريين وأسلحة غربية الصنع، كما تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات بدون طيار، وفي جنوب دونيتسك تم التصدي لـ 4 هجمات أوكرانية والقضاء على 130 عسكريا.


ولفتت إلى أنه على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا، وعلى محور خيرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية 55 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.


وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم إسقاط 44 مسيرة أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك وزابوروجيه.








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